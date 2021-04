FMI/Previsões

(CORREÇÃO NO SEXTO PARÁGRAFO) Macau, China, 07 abr 2021 (Lusa) - A economia de Macau deverá crescer 61,2% este ano, depois de em 2020 ter caído 56,3% devido ao impacto da pandemia, segundo as Perspetivas Económicas Mundiais divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

De acordo com o documento divulgado na terça-feira, a economia de Macau terá também em 2022 um crescimento substancial de 43%.

Em 2020, a economia, altamente dependente do turismo chinês, sofreu com a quebra do número de visitantes devido às restrições fronteiriças, que se traduziu na redução significativa das receitas do jogo: os casinos em Macau terminaram 2020 com receitas de 60,4 mil milhões de patacas (6,4 mil milhões de euros), menos 79,3% em relação ao ano anterior.