Actualidade

O Presidente da Ucrânia deslocou-se hoje a Donbass, onde o conflito que desde 2014 opõe as forças ucranianas aos separatistas pró-russos subiu de tom nas últimas semanas devido ao aumento das tropas russas na fronteira e violações do cessar-fogo.

Segundo a Presidência ucraniana, Volodymyr Zelensky visitará as posições avançadas na linha que separa as forças, onde o cessar-fogo é "sistematicamente violado" e pelo menos 24 soldados ucranianos morreram desde o início do ano, oito deles desde o final de março, quando a situação começou a agravar-se.

O conflito armado no leste do país já provocou a morte de cerca de 14.000 pessoas em sete anos, segundo a ONU.