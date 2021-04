Actualidade

Espanha vai ampliar em 200 milhões de euros a cobertura de risco das exportações para Angola, "um claro compromisso com o desenvolvimento económico e com a recuperação económica deste país", anunciou hoje o primeiro-ministro espanhol em Luanda.

O Presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, considerou Angola um mercado "muito importante" para o seu país, com o qual mantém relações "excelentes", quando intervinha hoje de manhã no encerramento do Fórum Empresarial Angola/Espanha, o primeiro ponto da agenda de trabalho que cumpre hoje no país africano.

"Para o Governo de Espanha, Angola é um país amigo, com o qual colaboramos e apoiamos, por isso confiamos que o Governo de Angola pode impulsionar o desenvolvimento económico de que necessita e pode contar no seu desenvolvimento com o apoio de empresas espanholas", referiu.