O Chade será o primeiro país a reunir-se com o comité de credores ao abrigo do Enquadramento Comum para além da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI), anunciou a diretora executiva do Fundo Monetário Internacional (FMI).

"Na próxima semana teremos a primeira reunião com o comité de credores do Chade", disse Kristalina Georgieva durante um debate no âmbito dos Encontros da Primavera, organizados em conjunto com o Banco Mundial e que decorrem esta semana a partir de Washington em formato virtual.

No encontro, Georgieva destacou a importância desta iniciativa, que fornece uma moldura para a reestruturação da dívida soberana insustentável ter sucesso, encorajando os países em dificuldades com a dívida a aderirem.