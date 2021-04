Actualidade

O ministro de Estado para a Coordenação Económica de Angola pediu hoje ajuda a Espanha para edificar uma economia cada vez mais sólida, realçando o interesse de um papel mais ativo do setor privado.

Manuel Nunes Júnior, que discursava no Fórum Empresarial Angola/Espanha, organizado no âmbito da visita que realiza hoje ao país o Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, disse que o país pretende acabar com a grande dependência do petróleo.

"Nós queremos mudar definitivamente a estrutura económica de Angola, de modo a termos uma economia mais diversificada, uma economia em que o setor privado passe a ter um papel mais ativo no desempenho da economia angolana e que com a sua ação diminua o peso do setor dos petróleos no Produto Interno Bruto de Angola", disse.