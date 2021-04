Actualidade

O Presidente angolano manifestou hoje desejo de Espanha continuar a ser um parceiro fundamental no desenvolvimento de Angola, garantindo que decorrem esforços para liquidar todas as dívidas, "devidamente certificadas", do país africano com o Estado espanhol.

João Lourenço, que falava no Palácio Presidencial, em Luanda, no âmbito da visita oficial que o chefe do Governo de Espanha, Pedro Sanchez, efetua a Angola, "encorajou" os empresários espanhóis a investirem em Angola nos vários setores.

O chefe de Estado angolano quer o concurso de empresários espanhóis na agropecuária, nas pescas, no turismo, em indústrias extrativas e de transformação, nos têxteis, na farmacêutica e em outras áreas do seu interesse.