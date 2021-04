Actualidade

Angola conta com 82 projetos privados em funcionamento no país desde 1990, com um valor global de 460 milhões de dólares (387,2 milhões de euros), informou hoje o presidente da Agência de Promoção de Investimentos e Exportações (Aipex).

António Henriques falava à margem do Fórum Empresarial Angola/Espanha, realizado em Luanda, no âmbito da visita que o presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, efetua ao país africano.

Segundo António Henriques, a relação com Espanha "tem sido positiva", frisando que, desde 1990 a finais de 2020, o país conta com 23 projetos espanhóis na área da construção civil, 17 na prestação de serviços, 15 na indústria, 13 no comércio, sete nas pescas, três na saúde, dois no imobiliário, dois na indústria extrativa e igual número na agricultura.