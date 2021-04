Actualidade

As reuniões da Assembleia da República envolveram 42 dos 70 membros do Governo ao longo do mês de março, de acordo com um balanço da atividade realizado pelo gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Este número, segundo o gabinete de Duarte Cordeiro, "demonstra uma forte participação dos membros do executivo nos trabalhos parlamentares, o que espelha, não só a sua disponibilidade para prestar contas ao parlamento, mas também a importância atribuída ao papel da Assembleia da República no escrutínio e na fiscalização da ação política do Governo".

Mais especificamente, nesta nota divulgada pelo gabinete de Duarte Cordeiro, à qual a agência Lusa teve acesso, refere-se que, no mês passado, participaram em debates em plenário e audições de comissão, além do líder do executivo, António Costa, 13 ministros e 28 secretários de Estado.