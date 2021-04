Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil aprovou hoje a realização de testes de uma vacina contra a covid-19 desenvolvida pela empresa canadiana Medicago R&D e a britânica GlaxoSmithKline (GSK) no país.

"A vacina candidata usa tecnologia de partícula semelhante ao coronavírus (CoVLP). É composta da proteína S expressa em forma de partículas parecidas com vírus (VLPs), administradas com um adjuvante [ingrediente que aumenta eficácia de medicamentos], em duas doses com intervalo de 21 dias entre as doses", explicou, num comunicado, a agência governamental responsável pela aprovação de medicamentos no maior país da América do Sul.

A agência reguladora salientou que o ensaio clínico é composto por três estágios e o Brasil participará no terceiro, que corresponde à fase 2/3 do estudo em que se determinará a segurança e a eficácia deste medicamento contra a covid-19.