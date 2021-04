Moçambique/Ataques

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) decidiu hoje enviar uma equipa técnica, "com caráter imediato", a Moçambique, para a avaliação das necessidades do país no combate ao "terrorismo", anunciou a organização.

A decisão foi anunciada no comunicado final da Cimeira Extraordinária da Dupla Troika da SADC, que integra os países das 'troikas' do Órgão de Defesa e Segurança e da Troika da SADC, convocada para debater a violência armada na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

"A Cimeira da Dupla Troika decidiu formar e enviar imediatamente a Moçambique uma equipa técnica", para a avaliação das necessidades de apoio na luta contra a violência armada no norte do país, disse a secretária executiva da SADC, Stergomena Lawrence Tax, lendo o comunicado.