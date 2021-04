Actualidade

A coordenadora do BE exigiu hoje uma "decisão política clara" para que o Laboratório Militar seja reforçado, desde logo com recursos humanos, para cumprir a sua missão, considerando que "tem tido um papel imprescindível" no combate à pandemia.

Uma comitiva do BE liderada por Catarina Martins, e que juntou ainda os deputados Pedro Filipe Soares, Moisés Ferreira e João Vasconcelos, visitou hoje o Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, em Lisboa.

"Nós viemos aqui visitar o Laboratório Militar, que tem tido um papel imprescindível no nosso país no combate à pandemia, que desde o primeiro momento tem dado apoio não só na produção do chamado álcool gel como no apoio logístico em tudo o que é preciso. O Laboratório Militar tem sido essencial no trabalho do país do combate à pandemia", enalteceu a líder bloquista, no final da visita, em declarações aos jornalistas.