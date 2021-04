Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro homens e uma mulher suspeitos de se dedicarem à introdução e comercialização de produtos estupefacientes num estabelecimento prisional do concelho de Bragança, anunciou hoje a força de segurança.

O coordenador do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, António Trogano, afirmou hoje aos jornalistas que a PJ procedeu à detenção de cinco pessoas na quarta-feira pelos crimes de tráfico de estupefacientes agravado e detenção de arma proibida.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 19 e 67 anos, são dois reclusos do estabelecimento prisional de Izeda, no concelho de Bragança, e três visitantes, que são suspeitos de introduzir a droga dentro da cadeia.