O chefe do Governo de Espanha considerou hoje que Angola "está comprometida com a paz" e "tem cada vez mais respeito e influência" na resolução pelo diálogo de conflitos regionais, "convergindo com o espírito" do Estado espanhol.

"Angola está comprometida com a paz e tem cada vez mais peso, respeito e influência na abertura de soluções baseadas no diálogo para a resolução de conflitos na região, falámos [com o Presidente angolano sobre] o seu papel de mediação e são espíritos que partilhamos com Angola", afirmou Pedro Sánchez, em Luanda.

Em declarações aos jornalistas, nos jardins do Palácio Presidencial, após a assinatura de quatro instrumentos jurídicos com o Governo angolano, Sánchez reafirmou que Angola "é um país prioritário" nas políticas do Reino de Espanha em África.