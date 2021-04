Actualidade

As vendas totais da Nestlé Portugal somaram 565 milhões de euros no ano passado, "mais 30 milhões de euros" do que em 2019, disse hoje a administradora financeira, Carla Parreira.

"São resultados excecionais, os melhores resultados de sempre da Nestlé", afirmou o diretor-geral da Nestlé Portugal, Paolo Fagnoni, em videoconferência, que salientou que o crescimento das vendas em 2020 foi suportado pelo canal do consumo no lar.

No que respeita o canal fora do lar, que inclui os cafés, a restauração, hotelaria e escritórios, a Nestlé Portugal perdeu "85%" das receitas.