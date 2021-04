Actualidade

Uma instalação do criador Christian Louboutin com quatro peças, incluindo uma mala inspirada em Portugal, é apresentada ao público, este sábado, na abertura do Núcleo Museológico de São Pedro, em Grândola (Setúbal), foi hoje revelado.

De acordo com a Câmara de Grândola, em comunicado, a instalação é composta por quatro peças consideradas ícones do designer francês de calçado: a Tote Bag da coleção PORTUGABA, lançada em 2019 e inspirada em Portugal, e os sapatos Melina, Pigalle Strass e Divazeppa.

A vice-presidente da Câmara de Grândola, Carina Batista, explicou hoje à agência Lusa que se trata de "um espaço, com algumas dimensões, dedicado aos trabalhos de Christian Louboutin" e que acolhe "quatro peças" com "a sua assinatura".