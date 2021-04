Óbito/Jorge Coelho

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio manifestou-se "profundamente chocado" com a morte do ex-ministro Jorge Coelho, considerando que o socialista "contribuiu para moldar a vida política portuguesa" com uma "arguta inteligência" e "alta noção" de responsabilidade.

Jorge Coelho, ministro dos governos liderados por António Guterres entre 1995 e 2002, morreu na quarta-feira, segundo fonte do PS, vítima de paragem cardíaca fulminante.

"Profundamente chocado com o súbito desaparecimento de Jorge Coelho, um querido amigo de longa data, camarada de muitas lutas, um socialista, ativo, dinâmico e de convicções fortes, a quem o partido muito deve, e um português de destaque que serviu o país com um raro e notável sentido de responsabilidade, manifesto a sua Mulher, familiares e amigos, o meu muito sentido pesar e solidariedade", pode ler-se num testemunho de Jorge Sampaio enviado à agência Lusa.