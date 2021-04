Covid-19

O Reino Unido registou 53 mortes e 3.030 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, divulgou hoje o Governo britânico, tendo também confirmado uma queda nas taxas de prevalência do vírus em Inglaterra.

No relatório mais recente, publicado hoje, a direção-geral da Saúde de Inglaterra (Public Health England) disse que os contágios caíram em todas as faixas etárias, sendo mais altos no grupo dos 10 aos 19 anos, com uma taxa de 54,3 casos por 100.000 habitantes.

Os níveis mais baixos de contágios continuam a ser na faixa entre os 70 e os 79 anos, composta por pessoas que vão agora receber a segunda dose da vacina, com uma taxa de 7,2 casos por 100.000 habitantes.