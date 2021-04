Actualidade

Portugal foi o quarto país da União Europeia (UE) que produziu, em média, mais horas de ficção audiovisual entre 2015 e 2019, predominando a produção de telenovelas, segundo um relatório divulgado hoje pelo Observatório Europeu do Audiovisual (OEA).

O relatório diz respeito ao panorama da produção de ficção audiovisual no espaço comum europeu entre 2015 e 2019, ainda pré-pandemia da covid-19, e apresenta dados estatísticos sobre formatos produzidos para televisão, desde telefilmes a séries de longa duração (telenovelas), e sobre os profissionais do setor, em particular realizadores e argumentistas.

Segundo o documento, Portugal surge em quarto lugar entre os países da UE que, em média, mais produziram ficção em número de horas entre 2015 e 2019, totalizando 1.135 horas. À frente de Portugal surgem a Alemanha (1.890 horas), Espanha (1.475) e Reino Unido (1.167).