Actualidade

A primeira fase do processo de deslocalização do terminal de contentores da Bobadela, em Loures, vai ocorrer até ao final de 2022, para permitir a realização da Jornada Mundial de Juventude (2023), adiantou hoje o presidente do município.

O terminal de contentores integra o Complexo Ferroviário da Bobadela, localizado no designado "Parque Tejo", que abrange território do concelho de Loures e de Lisboa, e que em 2023 será palco das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ).

O Governo aprovou esta tarde, em Conselho de Ministros, um conjunto de procedimentos preparatórios para a JMJ, nos quais se inclui a criação de um grupo de projeto e o estabelecimento de um calendário para a relocalização definitiva do Complexo Logístico rodoferroviário da Bobadela.