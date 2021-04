Actualidade

PS e BE acusaram hoje o PSD de "contradição" por querer alargar agora os motivos de substituição dos deputados, com os bloquistas a questionarem se o "farol" dos sociais-democratas é o líder do Chega, André Ventura.

PSD, CDS-PP e PAN apresentaram hoje em plenário as propostas de alteração do estatuto dos deputados para alargar os motivos que permitem a substituição temporária dos parlamentares e que, no caso das duas primeiras iniciativas, até deverão ser aprovadas com votos favoráveis de BE, PCP e PEV.

Pelo PSD, o deputado e vice-presidente do partido André Coelho Lima considerou que o atual estatuto tem "uma visão funcionalista, proletária e até hipócrita" do deputado, não permitindo que possa suspender o mandato em caso de apoio a um familiar, para acabar um curso ou para se candidatar a um cargo político.