Óbito/Jorge Coelho

A Distrital do PS de Castelo Branco expressou hoje "profundo pesar" pela morte do antigo ministro socialista Jorge Coelho, uma "referência maior na defesa da coesão territorial e do interior".

"Partiu um grande camarada, um amigo da democracia, homem e político brilhante que deixa um enorme legado a Portugal e ao Partido Socialista. Referência maior na defesa da coesão territorial e do interior, que abraçou ativamente, Jorge Coelho dedicou grande parte da sua vida à causa pública, sempre com grande sentido de ética e de salvaguarda dos valores da democracia, da igualdade e da solidariedade", é referido na nota de pesar enviada à agência Lusa.

Aquele órgão socialista que é atualmente liderado por Vítor Pereira, que também é presidente da Câmara da Covilhã, salienta o percurso de Jorge Coelho e frisa que este "muito deu ao país e ao partido".