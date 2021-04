Covid-19

A diretora-geral da Saúde afirmou hoje que as autoridades nacionais efetuam uma "boa farmacovigilância" das vacinas contra a covid-19 e que, em Portugal, não foram reportados casos fatais relacionados com administração desses fármacos.

"Nós fazemos uma boa farmacovigilância destas vacinas. O que não aconteceu em Portugal, pelo menos até à data, foi uma situação fatal relacionada com estes eventos" já reportados, afirmou Graça Freitas.

A responsável da DGS falava numa conferência de imprensa conjunta com a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) e a `task-force´ que coordena o plano de vacinação, onde foi anunciado que as autoridades de saúde portuguesas recomendam a administração da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 em pessoas acima dos 60 anos de idade.