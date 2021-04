Óbito/ Jorge Coelho

Jorge Coelho foi um cidadão que "deixa uma marca indelével" na região e no país, escreveram hoje presidentes de Câmara do distrito de Viseu, ao qual pertence Mangualde, origem do antigo governante, que morreu na quarta-feira.

"Um grande admirador e divulgador da vida e obra do nosso conterrâneo mestre Aquilino Ribeiro. Sernancelhe presta a sua homenagem ao governante, ao empresário e ao cidadão que deixa uma marca indelével no país e na região", escreve o presidente da Câmara de Sernancelhe, numa nota divulgada no "site" da autarquia.

Carlos Silva Santiago acrescenta que "não será esquecido o momento e a honra" que concedeu a Sernancelhe quando aceitou "assinar a nota de introdução da última reedição de "Cinco Réis de Gente", bem como a sua presença na apresentação pública da obra, na tarde de 17 de setembro de 2016, no Pátio Aquilino Ribeiro, no Carregal, a terra natal de Aquilino Ribeiro".