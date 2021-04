Autárquicas

O PS propôs que as urnas nas próximas autárquicas estejam abertas mais uma hora, até às 20:00, e prevê o voto para cidadãos confinados ou idosos em lares que estiverem no concelho onde estão recenseados.

As propostas foram acrescentadas pela bancada socialista ao projeto de lei que hoje esteve em debate, no parlamento, para clarificar a legislação eleitoral que os autarcas independentes se queixam de dificultar as candidaturas às eleições.

Estas alterações são, segundo o PS, uma tentativa de resposta aos problemas identificados durante as presidenciais de janeiro, realizadas numa fase crítica da epidemia de covid-19, com a formação de filas, tanto durante o voto antecipado como no dia da votação.