Covid-19

A autoridade de saúde da Madeira vai seguir as recomendações da Direção-Geral de Saúde e a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 só será administrada na região "a pessoas com mais de 60 anos", foi hoje anunciado.

"A Direção Regional de Saúde informa que a vacinação contra a covid-19 na Região Autónoma da Madeira irá implementar as recomendações emanadas, no dia de hoje, pela Direção-Geral de Saúde, 'task-force' da vacinação contra a covid-19 e Autoridade Nacional do Medicamento [INFARMED]", lê-se numa nota da Direção Regional de Saúde (DRS).

Assim, é referido, a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 "só será administrada na Madeira a pessoas com mais de 60 anos".