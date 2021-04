Actualidade

A Associação de Movimentos Autárquicos Independentes (AMAI) realçou hoje que as dificuldades das candidaturas dos independentes só acabam com a aprovação de alterações à lei eleitoral autárquica em vigor, embora veja com "agrado" a discussão de propostas pelos partidos.

"Neste momento, há muitas propostas de lei, não há uma lei. Neste momento, é isso que temos. Não há alteração em relação àquilo que existia ontem ou anteontem ou que existirá amanhã", disse à Lusa Aurélio Ferreira, presidente da AMAI.

Por isso, salientou, a posição da associação só mudará quando a lei for alterada.