Covid-19

O diretor regional da Saúde disse hoje que os Açores vão cumprir as orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS) e a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 só será administrada no arquipélago em pessoas acima dos 60 anos.

"Da mesma forma que no outro momento de suspensão da vacina a Região Autónoma dos Açores seguiu as orientações da DGS e do Infarmed, aquilo que tecnicamente forem as orientações da DGS e do Infarmed relativamente a grupos etários e à administração da vacina da AstraZeneca, a região naturalmente irá seguir essas mesmas orientações", afirmou Berto Cabral.

As autoridades de saúde portuguesas recomendaram hoje a administração da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 em pessoas acima dos 60 anos de idade, seguindo a decisão de mais de uma dezena de países, que introduziram também restrições etárias.