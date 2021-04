Covid-19

O Peru registou 4.318 infetados e 253 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número total de casos para 1.617.864 e o de óbitos para 53.978.

Os números oficiais da campanha de imunização contra a covid-19 indicam também que, até agora, 621.575 pessoas foram vacinadas, das quais 364.917 já receberam duas doses das vacinas Sinopharm e Pfizer, administradas no Peru.

Na quinta-feira, a presidente do Conselho de Ministros, Violeta Bermudez, anunciou que o Executivo manterá as atuais medidas sanitárias para lidar com a pandemia, que incluem um recolher obrigatório diário a partir das 21:00 em Lima até 18 de abril.