A China acusou hoje os Estados Unidos de causarem desastres humanitários ao promoverem intervenções militares no exterior, num relatório difundido numa altura de crescente tensão entre as duas maiores potências do mundo.

O relatório, produzido pela Sociedade Chinesa de Estudos dos Direitos Humanos, um organismo sob tutela do Governo chinês, disse que as guerras lançadas pelos EUA, "sob a bandeira da intervenção humanitária, causaram vítimas em massa, danos a instalações, estagnação da produção, ondas de refugiados, agitação social, crise ecológica, traumas psicológicos e outros problemas sociais complexos".

"O egoísmo e a hipocrisia dos Estados Unidos também foram totalmente expostos por estas guerras", disse o relatório, que apresentou uma lista do que chamou de agressões dos EUA, desde a intervenção na Grécia, em 1947, até à sua oposição ao governo venezuelano, em 2019.