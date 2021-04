Covid-19

Associação de doentes e médicos alertaram hoje para o aumento de quedas de doentes de Parkinson durante o confinamento devido à menor atividade física, constituindo a principal razão que os leva a dar entrada nos hospitais.

Nas vésperas de se assinalar o Dia Mundial da Doença de Parkinson, no dia 11 de abril, os presidentes da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson (APDPk) e a Sociedade Portuguesa das Doenças do Movimento (SPDMov) falaram à agência Lusa sobre o impacto da pandemia no dia-a-dia destes doentes.

"Com o confinamento, o acesso à rua está mais limitado e há um agravamento das quedas porque os doentes não conseguem fazer tanto exercício físico e também está um bocadinho limitado o acesso às terapias de reabilitação, o que aumenta a ansiedade e agrava a qualidade de vida dos doentes de Parkinson", disse a presidente da APDPk, Ana Botas.