Myanmar

O Reino Unido vai oferecer proteção ao embaixador de Myanmar (antiga Birmânia) em Londres, destituído do cargo pela Junta Militar, após ter sido formalmente notificado do fim do mandato pelas autoridades birmanesas no poder.

"Eu saúdo a coragem e o patriotismo do embaixador. Nós vamos-lhe garantir segurança no Reino Unido", disse o secretário dos Negócios Estrangeiros britânico, Nigel Adams, numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

Adams reuniu-se na quinta-feira com o embaixador birmanês no Reino Unido, Kyaw Zwar Minn, um antigo coronel na reserva.