Covid-19

A polícia norueguesa multou hoje a primeira-ministra, Erna Solberg, em 20.000 coroas (cerca de 2.000 euros) por violar as restrições impostas pelas autoridades em relação à covid-19 ao comemorar o seu aniversário.

A família de Solberg reuniu-se duas noites consecutivas no final de fevereiro para comemorar o 60º. aniversário da primeira-ministra: uma num restaurante e a outra num apartamento no 'resort' de inverno de Geilo (sudeste do país).

Em ambos os casos, juntou mais de 10 pessoas, violando as regras atuais.