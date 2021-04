Actualidade

A presidente do Sinn Féin alertou hoje que a Irlanda do Norte enfrenta um fim de semana "muito difícil", dada a possibilidade de os protestos que atingem a região há mais de uma semana se alastrarem pela província britânica.

Depois de mais uma noite de confrontos com a polícia em áreas protestantes e católicas de Belfast, Mary Lou McDonald disse que a violência nas ruas é "deliberadamente organizada" para "maximizar" a tensão e pediu aos políticos unionistas que mostrem "liderança" para cancelar os protestos planeados para os próximos dias.

A presidente do Sinn Féin, ex-braço político do agora inativo Exército Republicano Irlandês (IRA), alertou para o risco de que esses motins se arrastem e "preparem o terreno" para um verão de violência, coincidindo com o início da polémica temporada das marchas protestantes pela região.