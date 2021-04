Moçambique/Ataques

A União Europeia (UE) vai enviar quase 7,9 milhões de euros para responder à crise humanitária causada pelo terrorismo no norte de Moçambique, num pacote de 24,5 milhões para a África Austral e região do Oceano Índico.

A ajuda humanitária da UE a Moçambique, num financiamento de 7,86 milhões de euros, "procura dar uma resposta às consequências humanitárias do conflito no norte" do país, segundo um comunicado da Comissão Europeia.

Com a deterioração da situação de segurança na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, a UE está a apoiar as pessoas vulneráveis deslocadas e afetadas com abrigo, alimentação, proteção e acesso a cuidados de saúde.