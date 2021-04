Covid-19

A Área Metropolitana de Lisboa foi a única região do país a registar, entre 01 e 28 de março, um número de mortos superior ao período hómologo nos anos de 2015 a 2019, segundo dados do INE hoje divulgados.

"Nas últimas quatro semanas (01 a 28 de março de 2021), apenas a Área Metropolitana de Lisboa (AML) registou um valor acima da média nacional e foi a única região a assinalar um número de óbitos superior ao do período homólogo de referência (média para o mesmo período nos anos de 2015 a 2019)", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE) na publicação "Covid-19: uma leitura do contexto demográfico e da expressão territorial da pandemia".

As regiões do Alentejo e Centro foram as que registaram "os menores valores", refere o INE, indicando que em 204 municípios, o número de óbitos entre 01 de março e 28 de março foi igual ou inferior ao valor homólogo de referência, mais 15 municípios do que na semana anterior.