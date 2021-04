Actualidade

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública ficou hoje desiludida ao perceber que o Governo não vai revogar o atual sistema de avaliação dos trabalhadores do setor, mas sim fazer-lhe alterações, que ainda não foram formalizadas numa proposta.

"O Governo apresentou-nos um memorando de alteração à legislação em vigor, com alguns princípios para alterar o sistema de avaliação, que iremos analisar em detalhe, mas exigimos que nos seja apresentada uma proposta concreta e não um conjunto de princípios, que não passam disso mesmo, pois não sabemos como se irão concretizar", disse à agência Lusa o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, no final de uma reunião de duas horas com o secretário de Estado da Administração Pública.

Sebastião Santana lembrou que a Frente Comum reivindica a revogação do atual sistema de avaliação e não a sua alteração.