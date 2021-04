Novo Banco

As perdas do Novo Banco em 2019, que originaram o pedido de 1.037 milhões de euros ao Fundo de Resolução, deveram-se a imparidades e vendas de crédito malparado, segundo a auditoria da Deloitte consultada pela Lusa.

"Destaca-se o efeito no ano de 2019 de perdas em crédito de clientes e imóveis de montante relevante, resultantes da atualização do processo de determinação de imparidade/valorização", pode ler-se no sumário do relatório a que a Lusa teve acesso e que contém informação confidencial rasurada.

A Deloitte destaca "a realização de uma inspeção do supervisor que incidiu sobre NPL [crédito malparado] e ativos recuperados, da qual resultou a identificação de necessidade do reforço de imparidades".