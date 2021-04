Covid-19

A mobilidade da população residente em Portugal aumentou a partir da segunda semana de fevereiro, mas observou-se "uma ligeira redução" nos dias associados às férias escolares e ao período da Páscoa, revelam dados do INE hoje divulgados.

Os dados, enquadrados no domínio do Statslab do Instituto Nacional de Estatística (INE), analisam o movimento da população desde os primeiros casos de covid-19 em Portugal em março de 2020 e verificam que, de uma forma geral, nos domingos se assinala menos mobilidade da população do que nos restantes dias da semana.

Após os primeiros casos confirmados de covid-19 e na sequência da declaração do primeiro Estado de Emergência, verificou-se "uma redução da mobilidade da população, registando-se depois um aumento dos níveis de mobilidade na sequência das medidas de desconfinamento", referem os "Indicadores de mobilidade da população ao nível regional: uma leitura a partir da informação da iniciativa 'Data for Good' do Facebook".