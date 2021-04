Covid-19

A atividade marítimo-turística está autorizada na Via Navegável do Douro (VND) sujeita a restrições como a lotação até dois terços da capacidade máxima dos barcos, disse hoje à agência Lusa o comandante da Capitania do Douro.

O comandante Rui Manuel Santos referiu que as condições para as empresas marítimo-turísticas "são em tudo idênticas às que foram impostas" para outras atividades, nesta segunda fase do desconfinamento.

Ou seja, só podem navegar as embarcações que tenham uma área onde os passageiros possam circular igual ou inferior a 200 metros quadrados e com uma lotação limitada a dois terços da capacidade.