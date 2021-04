Óbito/Príncipe Filipe

A morte do príncipe Filipe desencadeia a Operação "Forth Bridge", nome de código para os preparativos do funeral, que merece honras de Estado, mas que o duque de Edimburgo terá manifestado querer que fosse uma cerimónia discreta.

A página eletrónica da Família Real, na qual foi anunciada a morte, encontra-se atualmente de luto, indicando que "novos anúncios serão feitos oportunamente".

"É com profunda tristeza que Sua Majestade, a Rainha, anuncia a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor", comunicou.