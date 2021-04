Actualidade

Os primeiros comboios elétricos vão começar a operar na Linha do Minho, entre o Porto e Valença, a partir do dia 25 de abril, anunciou hoje, em Viana do Castelo, o secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado.

O governante, que falava aos jornalistas na freguesia de Carreço, à margem do início da empreitada de construção de uma passagem desnivelada, num investimento de mais de 1,3 milhões de euros, adiantou "estar previsto para o dia 26 um momento evocativo da abertura da linha ferroviária com a presença do primeiro-ministro, António Costa".

Em fevereiro, fonte da CP-Comboios de Portugal disse à Lusa que as primeiras três carruagens elétricas, compradas à espanhola Renfe, e já sem amianto, começam a operar na Linha do Minho em abril, mas sem especificar a data.