Novo Banco

Os 638 milhões de euros registados ao abrigo do Acordo de Capital Contingente (CCA) do Novo Banco com o Fundo de Resolução, mas não pedidos em 2019, "poderão a vir originar pagamentos" no futuro, segundo a auditoria da Deloitte.

"Existe em 31 de dezembro de 2019 um montante de perdas nos ativos abrangidos pelo CCA cujo pagamento não foi solicitado ao Fundo de Resolução, totalizando 638 milhões de euros", pode ler-se no relatório da Deloitte feito ao Novo Banco sobre as contas de 2019, a que a Lusa teve acesso, e que contém informação rasurada por restrições de confidencialidade.

Aquando da entrega do relatório, o Fundo de Resolução já tinha dito que o valor injetado no banco em 2020 relativo às contas de 2019 foi inferior em 640 milhões de euros às perdas abrangidas pelo acordo.