O treinador do Paços de Ferreira, Pepa, disse hoje ser necessário "vestir o fato de macaco" e ter "superação" para vencer no sábado o Benfica, em jogo da 26.ª jornada da I Liga de futebol.

"O Benfica está muito bem em termos de resultados. Tem muitas oportunidades e está a ter consistência, num rendimento que está muito alto. Será muito difícil, mas, mais do que coragem e olhar nos olhos, a palavra certa é superação. Temos de colocar o fato de macaco e ter superação no campo, em cada momento do jogo, para vencermos o difícil jogo de amanhã [sábado]", disse Pepa, na conferência de imprensa.

O técnico pacense explicou o lema da superação com "o esforço tremendo" exigido a quem corre atrás do sonho (europeu), numa fase em que a equipa chega aos seus limites.