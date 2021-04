UE/Presidência

O Conselho da União Europeia, atualmente sob presidência portuguesa, aprovou hoje um financiamento adicional de 121,5 milhões de euros, a partir do orçamento comunitário, para "fazer face a necessidades urgentes relacionadas com a pandemia da covid-19".

Em comunicado, o Conselho indica que estes fundos, provenientes da Reserva para a Solidariedade e Ajuda de Emergência, financiarão ações como o trabalho preparatório em curso para a implementação dos "certificados verdes digitais", o reforço das capacidades dos Estados-membros para detetar e monitorizar novas variantes do vírus, incluindo em águas residuais, e o desenvolvimento da plataforma de intercâmbio de formulários de localização de passageiros.

O Conselho aponta que este apoio suplementar para o combate à pandemia, proposto pela Comissão, deverá ser discutido na próxima semana pelo Parlamento Europeu, com vista à sua adoção na sessão plenária que decorrerá no final do mês, entre 26 e 29 de abril.