O treinador Sérgio Conceição rejeitou hoje que os jogadores do FC Porto sejam incapazes de se concentrarem no jogo com o Tondela, da 26.ª jornada da I Liga de futebol, a meio de uma eliminatória da Liga dos Campeões.

Sérgio Conceição definiu o jogo como uma verdadeira "final" e lembrou que falta pouco mais de um mês para o final do campeonato.

"Este é um jogo importantíssimo para nós. Todos os jogos são fundamentais desde o início da temporada, mas, à medida que vamos caminhando para o fim do campeonato, os jogos ganham outro peso. Temos uma desvantagem de oito pontos para o líder do campeonato [Sporting], temos menos tempo para recuperar e este jogo é uma final para nós, até pela proximidade das equipas que vêm atrás", disse o treinador, em conferência de imprensa.