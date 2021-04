Óbito/Príncipe Filipe

Os primeiros-ministros da Índia, Austrália e Canadá, antigas colónias britânicas e membros da Commonwealth, prestaram hoje homenagem ao príncipe Filipe, marido da Rainha Isabel II, na sequência do anúncio da sua morte aos 99 anos.

"Toda a família da Commonwealth se junta no luto e na gratidão pela morte e a vida do príncipe Filipe. Que Deus vos abençoe, da parte do todos nós aqui na Austrália", declarou o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison.

Em comunicado, o chefe do governo australiano sublinhou que o príncipe "incarnava uma geração que não voltará", e ordenou a colocação das bandeiras do país em meia haste.