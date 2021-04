Novo Banco

A análise de elementos relevantes feita a contrapartes pelo Novo Banco acerca da potencial venda de crédito malparado a partes relacionadas foi, em três casos, feita após as operações estarem concluídas, apesar de não terem sido detetadas desconformidades.

"No processo de venda da carteira Albatros, as análises de conflitos de interesses e de partes relacionadas sobre as entidades adquirentes da carteira foram realizadas posteriormente à assinatura dos CCV [contrato de compra e venda]", pode ler-se na auditoria da Deloitte às contas do Novo Banco em 2019, a que a Lusa teve acesso.

O documento está rasurado nas partes abrangidas por restrições de confidencialidade.