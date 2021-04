Actualidade

As exportações de têxteis e vestuário cederam quase 8%, nos dois primeiros meses do ano, em comparação com o período homólogo, para 823 milhões de euros, anunciou hoje a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP).

"Nos primeiros dois meses do ano, o valor das exportações ascendeu a 823 milhões de euros, menos 7,7% face ao mesmo período de 2020", indicou, em comunicado, a ATP, citando dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Só em fevereiro, estas exportações registaram uma quebra de 5%, em comparação com o mesmo mês de 2020, para 414 milhões de euros.