O líder da Ação Democrática Independente (ADI), oposição em São Tomé e Príncipe, acusou hoje os partidos no poder de serem "uma associação privada" que procura o enriquecimento ilícito e comete abusos de poder, perante "a passividade" do Presidente.

"Esse grupo político, bem identificado, com as suas figuras de proa, constitui um perigo para todos os são-tomenses", disse Patrice Trovoada, numa declaração transmitida nas redes sociais a propósito do apoio do seu partido à candidatura do antigo ministro Carlos Vila Nova às eleições presidenciais marcadas para 18 de julho.

A chamada 'nova maioria', composta pelo partido MLSTP-PSD e pela coligação PCD/MDFM/UDD, "representa uma associação privada que defende interesses exclusivamente económicos e tem por única ideologia o enriquecimento ilícito e descarado, o atropelo arrogante das leis e o abuso do poder e temos de reconhecer que tem progredido, infelizmente, aproveitando-se da passividade do atual Presidente da República", afirmou Patrice Trovoada, antigo primeiro-ministro (2014-2018).