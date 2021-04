Actualidade

Uma criança de cinco anos foi hoje mordida por um macaco do Zoo de Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia, tendo ficado sem um dedo e sido transferida para o Hospital de São João, confirmou a GNR.

Segundo confirmou à Lusa o Comando Territorial da GNR do Porto, a criança, de cinco anos e do sexo masculino, estava a brincar junto à jaula do macaco, quando este o atacou e lhe arrancou o dedo.

O incidente ocorreu por volta das 11:00, tendo sido chamados para o local os bombeiros e a GNR de Avintes, que conseguiram entrar dentro da jaula e recuperar o dedo.